Бюджет Свердловской области заработал на 6,7 миллиарда больше, чем за аналогичный период годом ранее

16:48 | 8.05.2018

За четыре месяца 2018 года в областной бюджет поступило 74,1 миллиарда рублей, что на 9,9 %, или на 6,7 миллиарда в денежном исчислении, больше, чем за тот же период 2017 года, такова оперативная информация Министерства финансов Свердловской области.



В эту цифру входят поступления по налоговым и неналоговым платежам, которые возросли на 6,3 миллиарда рублей, на 0,4 миллиарда выросли безвозмездные перечисления из федерального бюджета.



Так, например, индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным Свердловскстата, в январе — марте 2018 года составил 111,2 % к уровню соответствующего периода 2017 года. Значительный рост отмечен на предприятиях машиностроительного комплекса, в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере торговли и услуг.



За четыре месяца 2018 года на 1,8 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли доходы от уплаты налога на прибыль организаций и составили 26,3 миллиарда. Возросли и поступления по налогу на доходы физических лиц, увеличившись на 2,7 миллиарда рублей и составив в сумме 21,5 миллиарда. Поступления по акцизам составили 4,8 миллиарда рублей, что на 0,4 миллиарда больше, чем годом ранее.



Положительная динамика поступлений собственных доходов областного бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций, пояснили в Министерстве финансов Свердловской области.



Задача по повышению доходов бюджета области, при безусловном выполнении всех социальных обязательств перед жителями региона, была поставлена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, и на сегодняшний день эта задача выполняется в полном объёме.



Фото: lenta.chel.ru