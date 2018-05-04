13 человек предстанут перед судом по делу о бандитизме на Урале

16:20 | 8.05.2018

На Урале завершено расследование уголовного дела в отношении 13 граждан, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в бандитизме, вымогательстве, разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, похищении важного документа, угрозе убийством, нарушении неприкосновенности жилища, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. При этом четверо из 13 человек являлись участниками устойчивой вооруженной группы.



Преступления совершались на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды. По версии следствия, от действий злоумышленников в 2015–2016 годах пострадали 14 человек. У них похитили денежные средства и имущество на сумму около полутора миллионов рублей.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, сейчас уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



— Выявили и задержали группу подозреваемых сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР 4 августа 2016 года. Первоначально в ходе спецоперации сыщики задержали семь человек. Последнее задержание состоялось весной 2017 года. Органы внутренних дел изъяли у фигурантов дела самодельное огнестрельное оружие, незаконно отобранные у граждан транспортные средства, — прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.





Фото: kkka13.ru