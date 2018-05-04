На 9 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

15:23 | 8.05.2018

К сожалению, 9 мая погода не порадует свердловчан. В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, местами ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 15–20 м/с. В Екатеринбурге обещают умеренный дождь и ветер порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем — 14–16 градусов.



ГУ МЧС по Свердловской области обращается к жителям с просьбой соблюдать меры личной безопасности. В этот день лучше отменить походы в лес. При усилении ветра необходимо спрятаться в подземном переходе или подъезде.



«Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.





Фото: obozrevatel.com