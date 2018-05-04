В Екатеринбурге перекроют два участка дорог

15:03 | 8.05.2018

После 9 мая в Екатеринбурге начнут ремонт на двух улицах уральской столицы, в связи с чем будет ограничего движение транспорта.



Так, с 10 по 25 мая (с 21:00 до 06:00) будут перекрывать улицу Пехотинцев на участке от Бебеля до Летчиков.



Также на месяц, с 10 мая по 10 июня, перекроют участок от улицы Главной до 21-ого километра Сибирского тракта.





Фото: kazanreporter.ru