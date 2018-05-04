С начала года в свердловский бюджет поступило более 74 млрд рублей

14:50 | 8.05.2018

За четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило почти на 10% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. По данным министерства финансов региона, за январь-апрель в казну поступило 74,1 млрд рублей, а в 2017 году – 67,4 млрд рублей. При этом в текущем году поступления по налоговым и неналоговым платежам выросли на 6,3 млрд рублей.



Как считают в минфине, такая динамика связана со стабильной экономической ситуацией в регионе и ростом финансовых показателей деятельности организаций.





Фото: opentown.ru