В Свердловской области выбраны все региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами

14:35 | 8.05.2018

В Свердловской области поставлена точка в вопросе выбора региональных операторов по работе с коммунальными отходами.



Так, вчера завершились последние конкурсные процедуры и определились организации получившие полномочия на осуществление работы с отходами производства и потребления, включая ТКО по всем трем административно-производственным объединениям территориальной схемы Свердловской области — Северном с центром в Нижнем Тагиле, Западном с центром в Первоуральске и Восточном с центром в столице Среднего Урала — Екатеринбурге.



Ранее в Восточной зоне статус регионального оператора получило муниципальное предприятие «Специализированная автобаза». Подписание соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО состоялось с ним еще в январе текущего года. Соответствующую коммунальную услугу потребителям предприятие начнет оказывать с 1 июля 2018 года.



А вот 7 мая стали известны победители конкурсного отбора по Северному и Западному административно-производственным объединениям. Ими стали компании «РИФЕЙ» и «ТБО «Экосервис» соответственно. Услуги потребителям они начнут оказывать с 1 ноября 2018 года.



Стоит отметить, что ежегодно в Свердловской области образуется около 1,7 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, а большинство полигонов, на которых размещаются отходы производства и потребления, не соответствуют природоохранному законодательству.



«Основной задачей региональных операторов в этой связи станет, прежде всего, формирование и развитие современной инфраструктуры — строительство соответствующих нормам сегодняшнего дня объектов утилизации, захоронения и переработки отходов, создание системы, способной снизить негативную нагрузку на окружающую среду и обеспечить максимальную экологическую безопасность для жизни и здоровья людей», — подчеркивает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.



Для решения поставленных целей региональные операторы планируют инвестировать в развитие объектов Северной административно-производственной зоны 3 миллиарда рублей, Западной — 1,5 миллиарда, Восточной — 5 миллиардов рублей, добавляет он.



Фото: nsn.fm