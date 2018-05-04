В Екатеринбурге похитили более 56 млн рублей, выделенных на питание школьников

13:59 | 8.05.2018

В Екатеринбурге с бывших сотрудников муниципальных предприятий, признанных виновными в хищении бюджетных средств, взыскали более 56 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший заместитель директора екатеринбургского муниципального предприятия, а также заместитель директора муниципального комбината питания и его бухгалтеры похитили более 56 млн рублей, которые предназначались для оплаты льготного питания школьников.



Указанные лица приговорены к различным срокам: от 4 лет 3 месяцев со штрафом в 200 тысяч рублей до 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.



Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с осужденных похищенных денежных средств.





Фото: posobie.help