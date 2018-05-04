Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности

13:28 | 8.05.2018

На Среднем Урале проходит профилактическая операция «Победа». Силы ГУ МЧС с 09:00 8 мая до 09:00 10 мая будут работать в режиме повышенной готовности.



Инспекторы проверят 65 объектов, где намечено проведение массовых праздничных мероприятий. Также в регионе организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений.



«Ответственным должностным лицам, отвечающим за организацию массовых мероприятий, инспекторами госпожнадзора даны рекомендации по безопасному размещению полевых кухонь, зон барбекю и других мобильных точек быстрого питания», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.





Фото: kuban24.tv