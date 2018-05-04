В Екатеринбурге единая дежурно-диспетчерская служба начала работу в новом здании

13:28 | 8.05.2018

В Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу начала работу в новом здании единая дежурно-диспетчерская служба. Здание на ул. Радищева, 51, было реконструировано специально под объединённую диспетчерскую службу.



На новых площадях объединились три ранее раздельные диспетчерские службы: городская диспетчерская, служба «005» по вопросам ЖКХ и вновь созданная служба «112» (экстренные вызовы пожарных, полиции, скорой и горгаза). Об этом в эфире программы «Открытая студия» на 41-м канале рассказал первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.



По его словам, оперативные дежурные в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию в городе. В информационную базу ЕДДС поступает трансляция с уличных камер наблюдения и сигналы с навигационных датчиков коммунальной техники, бригад скорой помощи, общественного транспорта.



Ближайшая задача вновь созданного подразделения — качественно отработать во время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге, отметил Алексей Кожемяко.