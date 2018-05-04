В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова

В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику великого полководца Георгия Константиновича Жукова, который также являлся командующим Уральским военным округом с 1948 по 1953 год.В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, а также члены правительства региона, депутаты Законодательного собрания, представители администрации Екатеринбурга.