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12:47 | 8.05.2018

За две недели свердловская ГИБДД выявила более трех тысяч недостатков дорожного полотна

ГИБДД усиливает надзор за состоянием дорог в Свердловской области. Так, за прошедшие две недели выявлено более 3,5 тысячи дорожных недостатков, составлено 75 протоколов о грубых нарушениях в содержании дорог, выдано 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов.

Как отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, особое внимание уделяется дорогам, где ходят автобусы, и трассам с высоким скоростным режимом.

Напомним, что в 2018 году планируется ямочный ремонт площадью 423 тыс. кв. м, нанесение горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 5453 км, ликвидация колейности протяженностью 64 км.

За две недели свердловская ГИБДД выявила более трех тысяч недостатков дорожного полотна

За две недели свердловская ГИБДД выявила более трех тысяч недостатков дорожного полотна

© «Вечерние Ведомости»

 


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