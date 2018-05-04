За две недели свердловская ГИБДД выявила более трех тысяч недостатков дорожного полотна

ГИБДД усиливает надзор за состоянием дорог в Свердловской области. Так, за прошедшие две недели выявлено более 3,5 тысячи дорожных недостатков, составлено 75 протоколов о грубых нарушениях в содержании дорог, выдано 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов.Как отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, особое внимание уделяется дорогам, где ходят автобусы, и трассам с высоким скоростным режимом.Напомним, что в 2018 году планируется ямочный ремонт площадью 423 тыс. кв. м, нанесение горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 5453 км, ликвидация колейности протяженностью 64 км.