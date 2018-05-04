В екатеринбургской квартире обнаружили марихуановую лабораторию

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге местного жителя 1988 года рождения. В его квартире на улице Ереванской обнаружили компактную лабораторию по выращиванию марихуаны, а также два полиэтиленовых свертка, две полуторалитровые стеклотары и пять пластиковых емкостей с веществом растительного происхождения. Всего изъято порядка 100 граммов наркотика.Сам мужчина рассказал, что купил в одном из магазинов специальное оборудование для культивации растений, а затем семена. По его словам, марихуану выращивал для личного пользования. Однако, по данным полиции, он мог заниматься и сбытом.— Следственным подразделением отдела полиции № 11 УМВД России по городу Екатеринбургу в отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК Российской Федерации — покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.