ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 7 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 7 мая произошло 5 ДТП с пострадавшими, в результате которых 7 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв городе Арамиль на улице Ленина женщина — водитель автомобиля «Киа-Рио» совершила наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП велосипедист, мальчик 2002 года рождения, доставлен в ГБУЗ СО «Арамильская ГБ», диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушибленная рана правой брови.в рабочем посёлке Пышма на улице Ленина водитель автомобиля ВАЗ-2107 при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2109.В результате ДТП водителю автомобиля ВАЗ-2107 назначено амбулаторное лечение, диагноз: ушиб грудной клетки, ушибленная рана правой кисти; водителю автомобиля ВАЗ-2109 назначено амбулаторное лечение, диагноз: ушиб грудной клетки.в Екатеринбурге на улице Красноармейской водитель автомобиля «Лада-217230», двигаясь по ул. Красноармейской, остановился, после чего включил заднюю передачу, при этом не убедившись в безопасности маневра, и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход, мужчина 1937 года рождения, госпитализирован в 24-ю ГКБ, диагноз: СГМ, ЧМТ, ушиб мягких тканей левой ноги.в Алапаевске на улице Фрунзе водитель автомобиля «Хендэ-Крета» не убедился в безопасности маневра, при движении задним ходом допустил наезд на стоящего пешехода.В результате ДТП женщина 1939 года рождения, пешеход, госпитализирована в ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ», диагноз: СГМ, ЗЧМТ.в Екатеринбурге на улице Луначарского водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» при развороте вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю «БМВ 325i», двигающемуся в попутном направлении прямо.В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ 325i» женщина 1997 года рождения доставлена в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ; пассажир автомобиля «Фольксваген-Поло» женщина 1964 года рождения доставлена в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ, ушиб грудной клетки.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 34Выезд на полосу встречного движения — 35Непредоставление преимущества пешеходам — 232Нарушения водителями маршрутного транспорта — 27Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 68Неиспользование ремней безопасности — 772Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.