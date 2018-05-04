Новости дня
12:02 | 8.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 7 мая 2018 года
Так, в 17:30 в городе Арамиль на улице Ленина женщина — водитель автомобиля «Киа-Рио» совершила наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП велосипедист, мальчик 2002 года рождения, доставлен в ГБУЗ СО «Арамильская ГБ», диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушибленная рана правой брови.
В 19:30 в рабочем посёлке Пышма на улице Ленина водитель автомобиля ВАЗ-2107 при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2109.
В результате ДТП водителю автомобиля ВАЗ-2107 назначено амбулаторное лечение, диагноз: ушиб грудной клетки, ушибленная рана правой кисти; водителю автомобиля ВАЗ-2109 назначено амбулаторное лечение, диагноз: ушиб грудной клетки.
В 11:30 в Екатеринбурге на улице Красноармейской водитель автомобиля «Лада-217230», двигаясь по ул. Красноармейской, остановился, после чего включил заднюю передачу, при этом не убедившись в безопасности маневра, и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1937 года рождения, госпитализирован в 24-ю ГКБ, диагноз: СГМ, ЧМТ, ушиб мягких тканей левой ноги.
В 10:40 в Алапаевске на улице Фрунзе водитель автомобиля «Хендэ-Крета» не убедился в безопасности маневра, при движении задним ходом допустил наезд на стоящего пешехода.
В результате ДТП женщина 1939 года рождения, пешеход, госпитализирована в ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ», диагноз: СГМ, ЗЧМТ.
В 23:15 в Екатеринбурге на улице Луначарского водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» при развороте вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю «БМВ 325i», двигающемуся в попутном направлении прямо.
В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ 325i» женщина 1997 года рождения доставлена в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ; пассажир автомобиля «Фольксваген-Поло» женщина 1964 года рождения доставлена в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ, ушиб грудной клетки.
За 7 мая выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 34
Выезд на полосу встречного движения — 35
Непредоставление преимущества пешеходам — 232
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 27
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 68
Неиспользование ремней безопасности — 772
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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