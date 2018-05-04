Накануне 9 Мая сыну ветерана вернули утраченный орден

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области вернули сыну ветерана утраченный орден его отца. Военную награду принесли в полицию жители. Сыщики по номеру установили обладателя — им оказался Иван Яковлевич Ворожев из поселка Белоярского. Самого ветерана уже нет в живых, поэтому орден Отечественной войны I степени передан его сыну.— Нас было шестеро детей: трое братьев и трое сестер. Отец и мать все время были на работе, я и сам пошел рано работать. Мы с братом уже в 14–15 лет трудились наравне со взрослыми. Отец никогда не рассказывал нам о войне. Были у них в ДК встречи с ветеранами, там, возможно, они и делились воспоминаниями. Спасибо, что нашли орден! Спасибо, что вернули его, — поблагодарил сыщиков сын ветерана Сергей Ворожев.Известно, что в 1943 году Иван Ворожев участвовал в освобождении Донбасса, где был тяжело ранен.