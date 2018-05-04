Бывшего сотрудника краснотурьинской колонии признали виновным в мошенничестве

10:51 | 8.05.2018

В Краснотурьинске бывшего замначальника ФКУ «Исправительная колония № 16» признали виновным в мошенничестве и незаконном предпринимательстве.



В колонии обвиняемый занимал должность начальника учебно-производственной (трудовой) мастерской. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2015-2016 годах он, зная о наличии неучтенного полотна ткани, решил похитить деньги ИК. Для этого был заключен договор с индивидуальным предпринимателем, который получил от колонии деньги (более 60 тысяч рублей) за фактически не поставленный материал и передал их обвиняемому.



Также бывшего сотрудника исправительного учреждения признали виновным в незаконном предпринимательстве. Следствию удалось установить, что в 2016-2017 годах он участвовал в управлении коммерческой организацией с предоставлением ей льгот и преимуществ при заключении контрактов с ИК. Таким образом замначальника колонии незаконно заработал еще более 800 тысяч рублей.



В итоге суд приговорил бывшего сотрудника ИК к штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: konakovo.org