Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 мая 2018 года

10:33 | 8.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 07.05.2018 до 08:00 08.05.2018 на территории Свердловской области в дежурные сутки зарегистрировано 133 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 93 противоправных деяния. В том числе 1 убийство, 2 умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 4 мошенничества, 26 краж чужого имущества, 13 фактов незаконного оборота наркотических средств, из них 7 фактов сбыта.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 59 мероприятий, в которых приняли участие 7510 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 652 сотрудника органов внутренних дел, 4 работника частных охранных предприятий, 6 дружинников, 10 сотрудников Росгвардии, 300 курсантов УрЮИ. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области