В Кушве трех детей спасли с отколовшейся льдины

10:25 | 8.05.2018

Накануне вечером в Кушве произошло ЧП. Три девочки — две сестры 9 и 12 лет и их подружка 8 лет — решили погулять по льду, что оказалось смертельно опасным. В итоге дети оказались на отколовшейся льдине и не могли выбраться.



На место прибыло местное пожарно-спасательное подразделение. По словам начальника караула 206-й пожарно-спасательной части Александра Вырупаева, чтобы спасти девочек, пришлось пробираться около 40 метров по горло в ледяной воде. В итоге с помощью веревки и палки детей достали и перенесли на берег. Девочки получили переохлаждение. Их доставили в больницу и после осмотра передали родителям.





Фото: v-kurse.ru