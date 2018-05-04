Екатеринбургского блогера арестовали за долги по алиментам

10:07 | 8.05.2018

В Екатеринбурге на 10 суток арестовали 31-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина является известным блогером. При этом фамилия не называется.



Известно, что горе-отец в течение двух лет уклоняется от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну, объясняя это временными трудностями и отсутствием постоянного заработка. Общая сумма задолженности составляет порядка 370 тысяч рублей.



Ранее мужчина работал водителем общественного транспорта, затем уволился и полностью посвятил себя ведению блога и социальной работе.



В отношении екатеринбуржца составлен протокол об административном правонарушении. Суд принял решение арестовать блогера на 10 суток.





Фото: gazeta13.ru