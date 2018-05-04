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10:07 | 8.05.2018

Екатеринбургского блогера арестовали за долги по алиментам

В Екатеринбурге на 10 суток арестовали 31-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина является известным блогером. При этом фамилия не называется.

Известно, что горе-отец в течение двух лет уклоняется от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну, объясняя это временными трудностями и отсутствием постоянного заработка. Общая сумма задолженности составляет порядка 370 тысяч рублей.

Ранее мужчина работал водителем общественного транспорта, затем уволился и полностью посвятил себя ведению блога и социальной работе.

В отношении екатеринбуржца составлен протокол об административном правонарушении. Суд принял решение арестовать блогера на 10 суток.


Фото: gazeta13.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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