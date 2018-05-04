Белоярская ветеринарная станция привлечена к ответственности за просроченные лекарства

09:40 | 8.05.2018

Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных привлечена к ответственности за многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на станции отсутствовал надлежащий контроль над утилизацией препаратов ветеринарного назначения: выявлены препараты с истекшим сроком годности, не было договора на утилизацию биологических и лекарственных отходов, ветеринарные сопроводительные документы составлялись небрежно и другое.



В результате прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении станции, а также в отношении заведующей городской лечебницей и заведующей Совхозным ветеринарным участком ветеринарной станции. Пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Ветеринарная станция приступила к устранению нарушений.