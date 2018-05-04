На Среднем Урале выявлено почти 100 нарушителей противопожарного режима

09:22 | 8.05.2018

В Свердловской области при патрулировании выявлен 91 нарушитель противопожарного режима. 41 человек привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 230 тысяч рублей. Еще 50 гражданам сделано предупреждение.



Напомним, что сейчас особый противопожарный режим действует в 14 муниципалитетах региона, в том числе в Екатеринбурге. Здесь жителям запрещено разводить огонь и выходить в лес.



— Нарушителей противопожарных правил сотрудники МЧС будут выявлять и с воздуха. Опыт прошлых лет показал свою эффективность: беспилотник позволяет нам оперативно выявлять и пресекать нарушителей, а значит, предупреждать пожар. В этом году количество задействованных беспилотных летательных систем будет увеличено в 5 раз. 39 беспилотников МЧС и Росгвардии будут мониторить пожарную обстановку, — рассказал заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области