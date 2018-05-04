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21:46 | 7.05.2018
В Екатеринбурге отметили наградами юных защитников Отечества
140 юнармейцев были награждены первыми в своей жизни памятными медалями. Поздравить молодых патриотов пришли родители, учителя, тренеры, друзья.
Корреспонденту veved.ru удалось побеседовать с одним из основателей юнармейского движения на Урале — Алексеем Федоровым, который считает, что самая мощная альтернатива различным асоциальным молодежным направлениям, в том числе криминального характера (пресловутые «АУЕ»), — это патриотическое движение.
«Юнармия — наше российское, президентское движение. Оно воспитывает в подростках разум, силу, интеллект. Юнармия создает различные инновационные смены в оздоровительных лагерях, где можно не только развивать себя физически, но и приобретать новые знания в робототехнике, компьютерных технологиях и других направлениях», — заявил Алексей Федоров.
По его мнению, из подросткового движения рождается новая, умная, непобедимая армия, ведь многие из орлят собираются связать свою жизнь с военной службой. Как, например, сын воина-интернационалиста, Миша, ученик школы № 48. Его отец рано ушел из жизни, так как получил тяжелое ранение в Кандагаре. Миша всегда хотел служить, он даже записывался на прием к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману для того, чтобы поступить в Суворовское или кадетское училище. Но не хватило проходных баллов. Поэтому Юнармия для него единственная возможность, чтобы приблизиться к своей мечте. Он стал лучше учиться и твердо идет к своей цели на радость маме и дедушке, которые не могут сдержать слез, глядя на своего подросшего мальчика.
Или другой пример — один из старших юнармейцев, девятиклассник, гордость школы № 48 Александр Самофал, сегодня награжден двумя наградами: юбилейной медалью ветеранов Президентского полка и медалью за участие в параде. Младшие юнармейцы смотрят на Александра с почтением: есть на кого равняться. А пока надо много учиться, много знать, чтобы защитить Отечество.
Отметим, что сразу после награждения юнармейцы направились на последнюю ночную репетицию парада.
© «Вечерние Ведомости»
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