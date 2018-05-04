В Екатеринбурге отметили наградами юных защитников Отечества

Сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге на площади 1905 года состоялась торжественная церемония награждения юнармейцев наградами Министерства обороны за участие в параде. Награждение провел исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом генерал-майор Сергей Полетучий.140 юнармейцев были награждены первыми в своей жизни памятными медалями. Поздравить молодых патриотов пришли родители, учителя, тренеры, друзья.Корреспонденту veved.ru удалось побеседовать с одним из основателей юнармейского движения на Урале — Алексеем Федоровым, который считает, что самая мощная альтернатива различным асоциальным молодежным направлениям, в том числе криминального характера (пресловутые «АУЕ»), — это патриотическое движение.«Юнармия — наше российское, президентское движение. Оно воспитывает в подростках разум, силу, интеллект. Юнармия создает различные инновационные смены в оздоровительных лагерях, где можно не только развивать себя физически, но и приобретать новые знания в робототехнике, компьютерных технологиях и других направлениях», — заявил Алексей Федоров.По его мнению, из подросткового движения рождается новая, умная, непобедимая армия, ведь многие из орлят собираются связать свою жизнь с военной службой. Как, например, сын воина-интернационалиста, Миша, ученик школы № 48. Его отец рано ушел из жизни, так как получил тяжелое ранение в Кандагаре. Миша всегда хотел служить, он даже записывался на прием к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману для того, чтобы поступить в Суворовское или кадетское училище. Но не хватило проходных баллов. Поэтому Юнармия для него единственная возможность, чтобы приблизиться к своей мечте. Он стал лучше учиться и твердо идет к своей цели на радость маме и дедушке, которые не могут сдержать слез, глядя на своего подросшего мальчика.Или другой пример — один из старших юнармейцев, девятиклассник, гордость школы № 48 Александр Самофал, сегодня награжден двумя наградами: юбилейной медалью ветеранов Президентского полка и медалью за участие в параде. Младшие юнармейцы смотрят на Александра с почтением: есть на кого равняться. А пока надо много учиться, много знать, чтобы защитить Отечество.Отметим, что сразу после награждения юнармейцы направились на последнюю ночную репетицию парада.