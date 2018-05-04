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20:24 | 7.05.2018

В Екатеринбурге из-за нарушений закрыт торговый центр «Марс»

Сегодня в Екатеринбурге был закрыт небезопасный торговый центр «Марс», расположенный на Щорса, 29. Приостановка деятельности торгово-развлекательного центра была проведена по решению Чкаловского районного суда.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, среди несоответствий нормам пожарной безопасности, обнаруженных в ходе проверки, оказалось отсутствие сведений об испытании наружной пожарной лестницы и вторых эвакуационных выходов в ряде магазинов, отсутствие газо- и дымонепроницаемости одной из противопожарных дверей, а также необеспеченность четкой слышимости системы оповещения на всех этажах. Помимо этого, выявлено еще более 97 мелких нарушений.

Отметим, что двери ТРЦ «Марс» будут закрыты для посетителей до тех пор, пока собственники здания не устранят нарушения требований пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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