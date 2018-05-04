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19:16 | 7.05.2018
Проект свердловского правительства банкротят за долги по аренде
Напомним, что проект ОАО «Цифровое телевидение» был создан для решения задач запуска цифрового телевидения в небольших городах и малых населенных пунктах (менее 100 тысяч человек) и обеспечения абонентскими приставками социально незащищенных граждан Свердловской области. Компания находится в ведении Министерства по управлению госимуществом.
Фото: http://staroetv.su/
© «Вечерние Ведомости»
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