Проект свердловского правительства банкротят за долги по аренде

19:16 | 7.05.2018

ОАО «Цифровое телевидение», созданное правительством Свердловской области в 2007 году, может быть обанкрочено. Заявление о признании компании банкротом поступило в Арбитражный суд Свердловской области от владельца здания на Блюхера, 50, в Екатеринбурге ООО «Уралинфосеть». Сумма исковых требований к ОАО «Цифровое телевидение», которое арендовало офис в здании, составляет 892 тысячи рублей.



Напомним, что проект ОАО «Цифровое телевидение» был создан для решения задач запуска цифрового телевидения в небольших городах и малых населенных пунктах (менее 100 тысяч человек) и обеспечения абонентскими приставками социально незащищенных граждан Свердловской области. Компания находится в ведении Министерства по управлению госимуществом.



Фото: http://staroetv.su/