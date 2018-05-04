Установлены имена 180 красноармейцев, погибших в свердловских госпиталях во время ВОВ

17:56 | 7.05.2018

Поисковые отряды установили имена 180 красноармейцев и красных командиров, погибших в госпиталях Свердловской области в годы Великой Отечественной войны, об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель региональной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.



«Нам удалось найти 180 фамилий красноармейцев и красных командиров, которые умерли в госпиталях Свердловска, но чьи имена не увековечены ни на Михайловском кладбище, ни на Широкореченском военно-мемориальном комплексе… 7 мая администрация города Екатеринбурга сдает объекты и устанавливает новые плиты на Широкореченском мемориале, на котором размещены имена этих солдат», — цитирует Скуратову ТАСС.



Также стало известно, что 9 мая в 13 свердловских городах пройдет акция «Вспомним всех поименно». Жители смогут обратиться к добровольцам для поиска информации о своих погибших или пропавших без вести родственниках.





Фото: memory-map.prosv.ru