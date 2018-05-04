16:23 | 7.05.2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга, документ опубликован на портале правовой информации.



«Принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2023 году 300-летия основания г. Екатеринбурга», — говорится в указе.



Также органам государственной власти субъектов РФ и органам местного управления рекомендовано принять участие в подготовке к празднованию.



Напомним, что в уральской столице уже создан организационный комитет по подготовке к юбилею.



— Екатеринбург все чаще находится в центре российской и мировой информационной повестки. Матчи чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ, Царские дни, борьба за право проведения ЭКСПО-2025 — эти и другие события придают городу совершенно особый статус. Уральцы своим усердным каждодневным трудом добились того, чтобы Екатеринбург был признан как промышленный, интеллектуальный, культурный и спортивный центр. И конечно, жители региона и горожане заслужили, чтобы юбилей уральской столицы был отпразднован с размахом. Владимир Владимирович Путин, подписав этот указ накануне своего вступления в должность президента России, сделал особый акцент на Екатеринбурге и задал нам вектор работы на ближайшие годы, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.