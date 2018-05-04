Екатеринбургский депутат кинул «пенсионеров» и ушел в «Единую Россию»

15:55 | 7.05.2018

Действующий депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин, до сегодняшнего дня возглавлявший свердловское отделение «Партии пенсионеров за справедливость», разочаровался в силах своей партии. Политик сложил с себя полномочия руководителя РППС и написал заявление о выходе из партии, а затем как беспартийный кандидат подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам в представительный орган власти Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября текущего года.



Объявил депутат об этом на своей странице в Facebook, обосновав свое решение тем, что «важные и полезные инициативы можно реализовать только благодаря внутрипартийной дискуссии в партии власти». Убеждён Дмитрий Сергин, например, и в том, что вернуть всенародные выборы мэра Екатеринбурга можно, только являясь соратником «Единой России», ну а ещё лучше членом.



Думается, что это не последний депутат городской думы столицы Среднего Урала, который перебежит из той или иной «маленькой» партии, которые на сегодняшний день можно сравнить с тонущими кораблями, под крылышко партии власти. С кем можно сравнивать таких депутатов, говорить не будем.