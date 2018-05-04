В Екатеринбурге прошел турнир по восточному единоборству кобудо

В Екатеринбурге состоялся турнир по восточному единоборству кобудо. Это традиционное японское боевое искусство с холодным оружием.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, соревнования посвятили екатеринбуржцу майору милиции Владимиру Ласточкину, который погиб в декабре 1995 года после ранения на окраине чеченского города Гудермеса. Он закрыл собой раненых товарищей, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.Турнир открыли заместитель начальника отдела профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Киуру, член президиума Всероссийской Федерации Кобудо Николай Кузнецов, руководитель «Ассоциации Альфа-Урал» Владимир Сидоренко и другие. Здесь же присутствовал отец Героя – Евгений Ласточкин. В турнире приняли участие более 250 человек.