Сорокин о тестовых матчах на «Екатеринбург Арене»: «Поводов для беспокойства нет»

13:57 | 7.05.2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о результатах проведения тестовых матчей на «Екатеринбург Арене». По его словам, количество сложностей было минимальным.



— Даже учитывая, что третий матч на «Екатеринбург Арене» прошел при неполной загрузке, могу сказать, что количество сложностей при проведении тестовых матчей было минимальным. Все прошло абсолютно чисто: и загрузка, и выгрузка. Отмечаем для себя чисто рабочие моменты, но можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет, — передает слова Сорокина ТАСС.



Напомним, что вчера, 6 мая, на «Екатеринбург Арене» состоялся заключительный, третий тестовый матч. На поле вышли команды «Урал» и «Амкар». Победу со счетом 2:0 одержали гости.