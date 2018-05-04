Первое заседание по делу о лишении мандатов свердловских депутатов состоится 21 мая

13:18 | 7.05.2018

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступил иск прокуратуры по делу о лишении мандатов депутатов свердловского Законодательного собрания. Первое заседание состоится 21 мая. Начало в 11:00. В качестве истца выступит первый зампрокурора Свердловской области Владимир Маленьких, в качестве ответчика - комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.



Напомним, что ранее прокуратура выявила в Законодательном собрании многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. Так, на должности помощников некоторых депутатов назначены их супруги. При этом депутаты сами вели учет рабочего времени своих помощников, определяли размер их заработной платы, которая в некоторых случаях оказывалась гораздо больше, чем у других помощников с аналогичными обязанностями. Также сообщалось о фактах, когда указанные помощники депутатов в рабочее время находились на отдыхе за границей.



Кроме того, выявлены факты наличия незадекларированного имущества, находящегося в Екатеринбурге, Московской и Тульской областях, факты предоставления недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе. К примеру, один из депутатов не указал сумму дохода супруги в размере более 40 млн рублей.



Речь идет минимум о 10 депутатах. Среди них шесть представителей «Единой России»: председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, а также Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев и Олег Корчагин; два депутата от «Справедливой России» Андрей Жуковский и Армен Карапетян; глава фракции КПРФ Александр Ивачев и депутат от ЛДПР Павел Мякишев.