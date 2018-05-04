Уралец отсудил у страховщиков более миллиона рублей за сгоревший автомобиль

12:55 | 7.05.2018

В 2015 году у жителя Полевского Александра Г. сгорел автомобиль УАЗ Patriot. Установлено, что причиной пожара стал поджог. Мужчина обратился за выплатой в ООО «Росгосстрах», однако там ему отказали из-за непредоставления машины для осмотра. Кроме того, по мнению страховщиков, наступил страховой случай по риску «ущерб», тогда как экспертиза установила, что ущерб составляет 594 тысячи рублей — почти 80 % стоимости автомобиля. В таком случае речь идет о страховом случае «конструктивная гибель технического средства».



В итоге Александр обратился в суд, который взыскал с ООО «Росгосстрах» 1 миллион 16 тысяч рублей, в том числе 750 тысяч — страховое возмещение, 200 тысяч — штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, более 33 тысяч неустойки, 5 тысяч в качестве компенсации морального ущерба, а также судебные расходы.





Фото: delovoysaratov.ru