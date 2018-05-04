На Серовском тракте иномарка врезалась в дерево и загорелась

11:34 | 7.05.2018

Сегодня в четыре часа ночи автомобиль Opel на трассе Екатеринбург-Серов съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. За рулем находился мужчина 1985 года рождения, который, к счастью, не пострадал.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, водитель отказался от медицинского освидетельствования. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.



