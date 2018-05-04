Завтра утром перекроют движение у памятника Жукову

11:12 | 7.05.2018

Завтра утром, с 09:30 час до 11:00, будет перекрыто движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), по улице Бажова (от Первомайской до Малышева), по улице Кузнечной (от Первомайской до Малышева). В это время пройдет торжественная церемония возложения венков к памятнику Георгию Жукову.



Также с 09:00 до 11:00 будет по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Гагарина до улицы Луначарского, не будут ходить трамваи. Их пустят по маршрутам:



№4 Ст.Шарташ –ул.Уральская - ул.Луначарского - ул. Куйбышева - ст. Южная - ул. Куйбышева - ул.Луначарского - пр. Ленина - Ст.Шарташ



№8 Ст. 40 лет ВЛКСМ –ул.Уральская - ст.Машиностроителей - ул.Луначарского - пр. Ленина. - Ст.40 лет ВЛКСМ



№13 Ст. 40 лет ВЛКСМ –ул.Уральская - ул.Луначарского - г.Исеть - пр. Ленина – ст.7 Ключей - пр. Ленина - Ст. 40 лет ВЛКСМ.



№15 Ст. 40 лет ВЛКСМ - ул.Уральская - ул.Луначарского - пр. Ленина – ст.Вторчермет - пр. Ленина - Ст. 40 лет ВЛКСМ.



№18 Ст. Шарташ - ул.Уральская - ул.Луначарского - пр. Ленина - ст.Волгоградская - пр. Ленина - Ст. Шарташ.



№26 Ст. Волгоградская – ул. Московская – пр. Ленина- ул. Гагарина– ул.Уральская -ул. Луначарского - пр. Ленина - ул. Московская - Ст. Волгоградская.





Фото: newsae.ru