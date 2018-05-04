Екатеринбуржец ответит перед судом за создание организаций через подставных лиц

10:50 | 7.05.2018

Житель Екатеринбурга 1985 года рождения предстанет перед судом за создание организаций через подставных лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в 2015–2016 годах обвиняемый создал более 20 юрлиц. Подставным лицам он обещал денежное вознаграждение.



Так, в 2015 году екатеринбуржец подыскал через средства массовой информации двух граждан, которые согласились выступить номинальными директорами организаций.



«Обвиняемым создано более 20 юридических лиц через подставных лиц, представлены данные в налоговый орган, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах», — говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



Уральцу грозит до трех лет лишения свободы.





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