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Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 мая 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 85 противоправных деяний. Из них 2 грабежа, 3 мошенничества, 34 кражи чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 11 фактов незаконного оборота наркотических средств, из них 8 сбытов.
За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие 22 600 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовалось 895 сотрудников органов внутренних дел, 40 казаков, 352 слушателя УрЮИ, 226 сотрудников из территориальных ОВД, 68 работников частных охранных предприятий. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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