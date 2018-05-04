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10:30 | 7.05.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 мая 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 06.05.2018 до 08:00 07.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 112 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 85 противоправных деяний. Из них 2 грабежа, 3 мошенничества, 34 кражи чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 11 фактов незаконного оборота наркотических средств, из них 8 сбытов.

За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие 22 600 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовалось 895 сотрудников органов внутренних дел, 40 казаков, 352 слушателя УрЮИ, 226 сотрудников из территориальных ОВД, 68 работников частных охранных предприятий. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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