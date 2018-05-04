Сегодня в Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы

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Также при прохождении техники будут перекрывать следующие участки:
Окраинная (от улицы Палисадной до улицы Дорожной);
Дорожная (от улицы Окраинной до улицы Военной);
Военная (от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы);
Патриса Лумумбы (от улицы Военной до улицы Московской);
Московская (от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина);
Посадская (от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти);
Пальмиро Тольятти (от улицы Посадской до улицы Московской);
Репина (от улицы Малышева до проспекта Ленина);
Малышева (от улицы Московской до улицы Репина);
Попова (от улицы Московской до улицы Репина).
Напомним, что проспект Ленина перекрывается как для транспортных средств, так и для пешеходов.
© «Вечерние Ведомости»
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