За три дня на Среднем Урале выявлено более пяти тысяч пешеходов-нарушителей

10:20 | 7.05.2018

4–6 мая в Свердловской области проходил рейд «Безопасная дорога». Особое внимание уделялось пешеходам-нарушителям и водителям, которые не пропускают пешеходов.



«Всего пресечено 5 210 нарушений ПДД со стороны пешеходов, которые переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте, также к административной ответственности привлечены 1 539 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам», — говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.



Отметим, что с начала года на дорогах Среднего Урала погибло 32 пешехода, еще 200 человек получили травмы. При этом в темное время суток погибло 22 пешехода, 71 человек ранен.