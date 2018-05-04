Накануне в подвале дома на улице Шарташской произошел пожар

09:35 | 7.05.2018

Накануне вечером произошел пожар в подвальном помещении административного здания на улице Шарташской. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на место выезжали три единицы техники, девять человек личного состава. Оказалось, что загорелся электрощит.



«На площади 2 кв. м поврежден электрощит в подвальном помещении. Пожар потушен в течение 2 минут», — говорится в сообщении.