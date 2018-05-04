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01:14 | 7.05.2018
В Екатеринбурге несколько лет не могут привести в порядок заброшенный участок вблизи Центрального стадиона
По всей видимости, когда-то здесь стоял частный дом, который со временем развалился вместе с приусадебными постройками, как и ограждающий от дороги забор. Таким образом, любой проходящий мимо пешеход или автомобилист, по сути, видит настоящую свалку в центральной части города, которую никто не ликвидирует.
Почему администрация города не предпринимает никаких мер, учитывая, что уже 15 июня пройдет первый матч, неизвестно. Согласно открытым источникам, данный земельный участок не поставлен на кадастровый учет, и, вероятно, находится либо в ведении мэрии, либо МУГИСО. Кроме того, что заброшенный участок портит вид города, он еще и соседствует с детской площадкой дошкольного учреждения, создавая потенциальную опасность, как в случае возгорания ветхих строений, так и возможной антисанитарии.
© «Вечерние Ведомости»
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