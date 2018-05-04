В Новоуральске общественники и студенты привели в порядок могилы ветеранов 9 мая

В субботу, 5 мая в преддверии Дня победы, члены Новоуральского отделения «Офицеры России», Совет ветеранов воинской части № 3280 и представители Новоуральского технологического колледжа вышли на уборку мест захоронений ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла на старом городском кладбище.«Многие захоронения с течением времени, по разным причинам, остались без должного ухода и участники акции привели их в надлежащий вид. Данным мероприятием неравнодушные жители Новоуральска отдали дань памяти подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной Войны», – сказал председатель свердловского регионального отделения организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко.