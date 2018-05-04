Последний домашний матч ФК «Урал» отметил поражением

19:55 | 6.05.2018

Последний домашний матч в рамках премьер-лиги России футбольный клуб «Урал» отметил поражением. Сегодня «Шмелей» на «Екатеринбург-Арене» обыграл пермский «Амкар» со счетом 0:2.



Авторами голов от «Амкара» стали Петар Заньев и Фелисио Браун Форбс. Таким образом, набрав 34 очка, «Амкар» продолжает занимать 13-е место в турнирной таблице. А ФК «Урал», в свою очередь, находится на 8-м месте с 37 баллами.



Напомним, заключительный матч чемпионата для клуба «Урал» состоится 13 мая в Ростове-на-Дону.



Фото: fc-ural.ru