Из-за курения на борту совершена экстренная посадка самолета в Екатеринбурге

16:27 | 6.05.2018

Самолет, направлявшийся из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за сработавших датчиков противопожарной сигнализации. Как выяснилось, сигнализация сработала из-за курящего в туалетной кабине 26-летнего жителя Улан-Удэ.



Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейный отдел полиции. По информации МВД России, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ.



Фото: basarabia.md