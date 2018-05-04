Крупный пожар на промышленной площадке на улице Луганской в Екатеринбурге

Сегодня в 13:29 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Луганской. По предварительной информации, горит неэксплуатируемое производственное здание. Площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожарные принимают все меры по локализации огня и недопущению его распространения на соседние строения. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 37 человек личного состава.А тем временем в социальных сетях появились фотографии, по которым можно судить о том, что пожар возник недалеко от переулка Базового, в непосредственной близости от Кольцовского тракта и Объездной автодороги.Столбы чёрного дыма видны издалека.Фото: Вечерний Екатеринбург; IN BURG Инцидент