Новости дня
15:20 | 6.05.2018
Крупный пожар на промышленной площадке на улице Луганской в Екатеринбурге
А тем временем в социальных сетях появились фотографии, по которым можно судить о том, что пожар возник недалеко от переулка Базового, в непосредственной близости от Кольцовского тракта и Объездной автодороги.
Столбы чёрного дыма видны издалека.
Фото: Вечерний Екатеринбург; IN BURG Инцидент
© «Вечерние Ведомости»
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