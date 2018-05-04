В Каменске-Уральском загорелся Центральный вещевой рынок

12:40 | 6.05.2018

Один из торговых павильонов Центрального вещевого рынка в Каменске-Уральском загорелся из-за поджога пустых коробок. Возгорание случилось сегодня утром.



Из-за сильного ветра огонь перебросился с коробок, находящихся на улице, на двухэтажный павильон рынка. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространился по утеплителю по всему фасаду здания. Когда сработала автоматическая пожарная сигнализация, работники рынка, не дожидаясь спасателей, самостоятельно начали эвакуировать посетителей.



Всего по лестничным маршам и через запасные выходы эвакуировано 120 человек. Четыре человека были спасены с помощью масок дыхательных аппаратов.



В итоге при пожаре никто не пострадал. С огнем удалось справиться за 13 минут. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте работали 9 пожарных машин и 36 спасателей. В настоящий момент устанавливается, кто стоит за поджогом коробок, который привел к значительному пожару.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области