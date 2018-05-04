Екатеринбургские школьники приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы

В учебных заведениях Екатеринбурга стартовали мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы.«Накануне прошли «Бессмертным полком 48» с малышами школы. Самому младшему Валере –4 года. Прошли вокруг школы. Родители поддержали нас. Ребята рассказывали о ветеранах в своей семье. Получилось очень трогательно», – рассказала директор школы №48 Пичугина Лариса Борисовна.На следующей неделе, 8 мая, к школьникам в гости придут члены Совета ветеранов правоохранительных органов, в образовательном учреждении пройдут «Фронтовые вечерки» – концерт и чаепитие. Девятого мая юнармейцы из школы №48 примут участие в параде, а концертная группа поедет с выступлением в Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн.Кроме этого, ученики школы № 48 приняли участие в выставке тематических рисунков в Свердловском областном суде.