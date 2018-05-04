Сегодня встречаются «Урал» и «Амкар». Болельщиков просят не хулиганить

12:19 | 6.05.2018

Сегодня 6 мая в 16:00 на «Екатеринбург Арене» состоится очередной тестовый матч 29-го тура Премьер-Лиги между футбольными клубами «Урал» и «Амкар».



В связи с этим ФК «Урал» опубликовал обращение к болельщикам с просьбой не дебоширить и не хулиганить.



«Уважаемые друзья! Футбольный клуб «Урал» завершает серию тестовых матчей на «Екатеринбург Арене». 6 мая на построенном к чемпионату мира стадионе состоится матч «Урал» — «Амкар». Это будет уральское дерби, на игре ожидается более 20 тыс. зрителей. Добавим, что к матчу будет приковано большое внимание, в том числе и со стороны зарубежных СМИ и организаций.



Ждем болельщиков «Урала» и «Амкара» на стадионе! Учитывая принципиальность противостояния команд и историю взаимоотношения фанатов «Урала» и «Амкара», мы обращаемся ко всем, кто собирается посетить уральское дерби, с просьбой проявить понимание и сознательность, уважительно относиться друг к другу и избегать при посещении стадиона любых действий, наносящих материальный и репутационный ущерб стадиону, городу, командам и всей стране. Давайте сделаем всё, чтобы заключительный тестовый матч на «Екатеринбург Арене» стал отличной рекламой предстоящего чемпионата мира в России, а также всего российского футбола!



Приходите 6 мая на «Екатеринбург Арену» и получайте удовольствие от футбола, уважайте соперника и его болельщиков! Подарите себе и окружающим вас людям атмосферу праздника!»,– говорится в обращении.



Пермский футбольный клуб считается принципиальным соперником «Урала». Нередко встречи двух команд сопровождаются потасовками фанатов. Поэтому очередная встреча соперников небезосновательно вызывает обеспокоенность руководства клубов.



Напомним, что два предыдущих тестовых матча прошедших на новой «Екатеринбург Арене» не вызвали каких-либо серьезных нареканий ни к полю, ни к инфраструктуре, ни к организации матчей. А с завтрашнего дня «Екатеринбург Арена» начнет подготовку к чемпионату мира по футболу.



Фото: voxpop-66.livejournal.com