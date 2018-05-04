Екатеринбург посетила автоэкспедиция, приуроченная ко Дню Победы

Вчера, 5 мая, по улицам Екатеринбурга проехали раритетные автомобили в рамках автопробега, организованном молодежным парламентом Ханты-Мансийского автономного округа. В Екатеринбурге участники автопробега приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Коммунаров и посетили исторический парк «Россия – моя история».В течение трех недель – именно столько времени займет поездка - члены экспедиции встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, чтобы собрать информацию о годах войны, которая станет основой для публикаций в прессе и архивов.Отметим, экспедиция стартовала в Нижневартовске в середине апреля, и далее автопробег затронул территории Уральского Федерального округа, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.Напомним, автоэкспедиция «Победа – одна на всех» проходит уже в седьмой раз в преддверии Дня Победы. Финиширует автопробег в Ханты-Мансийске 9 мая.