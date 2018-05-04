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Новости дня


11:42 | 6.05.2018

Моторная лодка и квадрацикл стали жертвами пожара в Большом Истоке

Сегодня рано утром, в 04:15, поступило сообщение о пожаре в посёлке Большой исток. Там на улице Красноармейской, опять же в коллективном саду, на площади 100 кв. м., горели баня и надворные постройки.

К месту пожара выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Спустя час, в 05:27 с открытым горением огнеборцы справились, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 09:10.

В результате пожара огонь уничтожил не только баню с надворными постройками, но и моторную лодку с квадрациклом.

Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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