Моторная лодка и квадрацикл стали жертвами пожара в Большом Истоке

11:42 | 6.05.2018

Сегодня рано утром, в 04:15, поступило сообщение о пожаре в посёлке Большой исток. Там на улице Красноармейской, опять же в коллективном саду, на площади 100 кв. м., горели баня и надворные постройки.



К месту пожара выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Спустя час, в 05:27 с открытым горением огнеборцы справились, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 09:10.



В результате пожара огонь уничтожил не только баню с надворными постройками, но и моторную лодку с квадрациклом.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области