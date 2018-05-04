На следующей неделе в Екатеринбурге пройдут дожди

11:26 | 6.05.2018

Несмотря на то, что следующая неделя порадует екатеринбуржцев теплой погодой, значительное время будут идти дожди. По информации Гисметео, небольшие дожди в Екатеринбурге начнутся в понедельник, 7 мая, и закончатся только в субботу, 12 мая, при этом наибольшее количество осадков следует ожидать в четверг, 10 мая.



В понедельник и вторник температура составит 9-11 градусов тепла. В День победы, 9 мая, в Екатеринбурге будет особенно тепло - +17 градусов. В четверг, 10 мая, столбик термометров опустится до 14 градусов выше нуля. А с пятницы до воскресенья температура составит 15-17 градусов со знаком «плюс».



Фото: zebra-media.online