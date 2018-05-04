Вчера вечером на Химмаше произошло ДТП, мотоциклист госпитализирован с травмами

10:44 | 6.05.2018

Вчера вечером в Екатеринбурге на Химмаше водитель мотоцикла попал в ДТП, в результате чего был госпитализирован с травмами в ГКБ №24.



По информации отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, мужчина ехал за Yamaha YZF-R6. В крайнем правом ряду перед ним стояли припаркованные машины. Решив проехать между машинами и троллейбусом, перестроился влево и ручкой газа задел стоящую автомашину Nissan X-trail, после чего мотоциклиста отбросило на Chery M11, который поворачивал направо со встречной полосы.



Отметим, что мотоциклист был в защитном костюме и шлеме, и, вероятно, только благодаря этому полученные травмы можно назвать не очень серьезными.



Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга