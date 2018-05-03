Студенты горного университета на Урале стали двукратными чемпионами России по хоккею

23:02 | 5.05.2018

Сегодня в Екатеринбурге завершилась серия финальных матчей Чемпионата Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).



Два дня за звание победителя боролись действующий чемпион СХЛ – команда Уральского государственного горного университета и ХК «Держава» из Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. В первый день хозяева льда, несмотря на оплошности в начале, всё же завершили игру в свою пользу со счётом 4:1. А финальная гонка увенчалась абсолютным успехом – 4:0 в пользу горняков. Сегодня студенты горного празднуют заслуженную победу и удерживают звание сильнейших в студенческом хоккее.



Впереди победителям предстоит сразиться за Кубок мира, в котором примут участие студенты из Европы, Америки и Китая. Напомним,

хоккейная команда Уральского государственного горного университета появилась в 2013 году по инициативе студентов.



Фото: АиФ